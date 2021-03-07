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موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأحد 07/مارس/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وكان ميلان قد تعادل في الجولة الماضية أمام نظيره أودينيزي، بهدف لكل منهما، في حين فاز هيلاس فيرونا على بينفينتو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد هيلاس فيرونا في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.

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