تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

أشار المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، عقب الفوز الثمين خارج قواعدهم على أوساسونا 2-0، إلى أن حظوظ فريقه باتت قائمة حتى النهاية في إمكانية التتويج، بفضل النتيجة التي جعلت الفريق الكاتالوني على بعد نقطتين فقط من الصدارة بشكل مؤقت.







كما أوضح المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، التي أقيمت على ملعب إل سادار، أن تغيير الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بمواطنه صامويل أومتيتي بين شوطي المباراة، كان يهدف إلى مزيد من السيطرة على المباراة، بعد شوط أول قوي ومتكافئ بين الفريقين.







وأثنى كومان على المباراة التي قدمها لاعب الوسط الواعد إيايكس موريبا، وكللها بتسجيل هدفه الأول بقميص الفريق الأول، حيث أكد أنه ساعد فريقه في مباراة صعبة، وقدم خياراً إضافياً لهم.







وأوضح: "موريبا قدم أداءً جيداً بالكرة، وهو قوي بدنياً، وبدأ في اكتساب الثقة للتواجد بشكل أكبر مع الفريق الأول".







وعن مباراة الأحد في "الديربي" بين أتلتيكو مدريد والريال على ملعب واندا ميتروبوليتانو، والنتيجة التي يفضلها بشكل شخصي، قال: "أي نتيجة ستكون في صالحنا".