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القوى العاملة: تعيين 45 شاباً.. والتفتيش على 234 منشأة بالوادي الجديد

الأحد 07/مارس/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين  45  شابا  ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل  97 من راغبى العمل.
وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية ، تم تسوية شكوى منها ، وتم إحالة 3 منها للمحكمة العمالية ،  بالإضافة إلى  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
ولفت الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 75 ألف جنيه لـ 28 عاملاً من المسجلين بالإدارة.
وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية  - في تقريرها  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال  فبراير  الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 234 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة ، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 47 منشأة ، وإعادة التفتيش على 51 ، أسفر عن تحرير 18 محضراً ، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل 12 قياسات ميدانية  .
وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم بدء 3  دورة  تدريبية لـ 35 متدرباً على مهنة كهرباء التوصيلات ، ومهنة لحام الكهرباء ، ومهنة نجارة الأرابيسك  ، كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 13 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، ودورة تدريبية لـ 8  متدربين على مهنة السباكة الصحية ، ودورة أخري لـ 10 متدربين على مهنة كهربائي التوصيلات ، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" في إطار مبادرة وزارة القوي العاملة مهنتك "مستقبلك ".  
 وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 

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