سقوط عصابة سرقة السيارات بالوايلي

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 مسجلين خطر سرقوا سيارة بمنطقة الوايلى.



تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم بمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بتصرفهم في السيارة بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة)، وتبين عدم تواجده وتم ضبط السيارة،وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط العميل سيئ النية.

