Advertisements

وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال العام يبحثان بعض الملفات المشتركة

الأحد 07/مارس/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، لمناقشة بعض  الملفات المشتركة فيما بين الوزارتين  .
 وقال سعفان: إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات ، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.
في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بوزير قطاع الأعمال العام  والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون العمل والعمال فى مختلف القطاعات ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 .
واقترح  الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارتين ، لدراسة وبحث الامور المشتركة فيما بينها ، والبت في أى ملف يهم العمل من كافة الجوانب ، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
حضر  اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورضا العربي مسئول مالى بمكتب الوزير .
 

أخبار تهمك

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 12 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ ربع ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

موقف الأهلي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

11:28 ص

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا