وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال العام يبحثان بعض الملفات المشتركة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، لمناقشة بعض الملفات المشتركة فيما بين الوزارتين .

وقال سعفان: إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات ، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون العمل والعمال فى مختلف القطاعات ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 .

واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارتين ، لدراسة وبحث الامور المشتركة فيما بينها ، والبت في أى ملف يهم العمل من كافة الجوانب ، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورضا العربي مسئول مالى بمكتب الوزير .



