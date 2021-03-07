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وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال العام يبحثان بعض الملفات المشتركة
الأحد 07/مارس/2021 - 12:40 م
إسماعيل منطاوي
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التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، لمناقشة بعض الملفات المشتركة فيما بين الوزارتين .
وقال سعفان: إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات ، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.
في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون العمل والعمال فى مختلف القطاعات ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 .
واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارتين ، لدراسة وبحث الامور المشتركة فيما بينها ، والبت في أى ملف يهم العمل من كافة الجوانب ، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورضا العربي مسئول مالى بمكتب الوزير .
وقال سعفان: إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات ، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.
في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة الاهتمام بشؤون العمل والعمال فى مختلف القطاعات ، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030 .
واقترح الوزير تشكيل فريق عمل من الوزارتين ، لدراسة وبحث الامور المشتركة فيما بينها ، والبت في أى ملف يهم العمل من كافة الجوانب ، ووضع الرؤى المستقبلية الجديدة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
حضر اللقاء إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال العام، ورضا العربي مسئول مالى بمكتب الوزير .
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