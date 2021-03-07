الموت يُفجع الفنانة ديانا كرزون

أعلنت الفنانة ديانا كرزون عن وفاة جدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت ديانا كرزون :"بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم".



وتابعت ديانا كرزون قائلة :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، ببالغ من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا، صباح هذا اليوم الأحد ٧/٣/٢٠٢١، تقبل التعازي على الهاتف، ومواقع التواصل الاجتماعي، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".



وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية "هو مين"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.