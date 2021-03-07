وكيل "صحة البحر الأحمر" يتابع فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالغردفة (صور)

تابع الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،وذلك عن طريق المرور على وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، لمتابعة فعاليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد- ١٩ بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك تنظيم جيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم توفير اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضي الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بالتسجيل لحجز لقاح #فيروس_كورونا (كوفيد-١٩) للفئات المستحقة

www.egcovac.mohp.gov.eg لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن15335

وللمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.