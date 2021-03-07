النزهة الطبية: رحلة الحصول على اللقاح لا تستغرق أكثر من ساعة (فيديو)

قالت الدكتورة هالة فايق، مدير منطقة النزهة الطبية، إنهم يستقبلون المواطنين الذي سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا، ويتم قياس درجة حرارته، وقبل توقيعه على الموافقة المستنيرة يتم شرح كل التفاصيل له.





وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم يطلبون من المواطن بعد حصوله على اللقاح الانتظار بالمركز الصحي لمدة نصف ساعة للتأكد من عدم ظهور أي أعراض جانبية، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض على من حصلوا على اللقاح حتى الآن.





وأوضحت أن من يأتي للمركز ودرجة حرارته مرتفعة، أو يعاني من أي أعراض اشتباه كورونا يتم تأجيل دوره حتى يشفى، مضيفة أنه يوجد نوعين من اللقاحات وهما سينوفارم واسترازينكا، ولكن من يحصلون على أدوية مثبطة للمناعة يتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم.



