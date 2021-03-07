Advertisements

النزهة الطبية: رحلة الحصول على اللقاح لا تستغرق أكثر من ساعة (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة فايق، مدير منطقة النزهة الطبية، إنهم يستقبلون المواطنين الذي سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا، ويتم قياس درجة حرارته، وقبل توقيعه على الموافقة المستنيرة يتم شرح كل التفاصيل له.

وأشارت "هالة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم يطلبون من المواطن بعد حصوله على اللقاح الانتظار بالمركز الصحي لمدة نصف ساعة للتأكد من عدم ظهور أي أعراض جانبية، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي أعراض على من حصلوا على اللقاح حتى الآن.

وأوضحت أن من يأتي للمركز ودرجة حرارته مرتفعة، أو يعاني من أي أعراض اشتباه كورونا يتم تأجيل دوره حتى يشفى، مضيفة أنه يوجد نوعين من اللقاحات وهما سينوفارم واسترازينكا، ولكن من يحصلون على أدوية مثبطة للمناعة يتم تطعيمهم بلقاح سينوفارم.

وأضافت أن رحلة الحصول على التطعيم لا تستغرق أكثر من ساعة، وتم تطعيم 100 شخص أول يوم، و250 آخرين في اليوم التالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات لقاح كورونا النزهة الطبية الحصول على لقاح كورونا أخبار مصر

أخبار تهمك

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ ساعة

اعتراف مثير من موسيماني بعد التعثر أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا تحقـــق المستهدف الأول في الإمارات

جامعة كفر الشيخ تبدأ تطعيم أطقمها الطبية بلقاح كورونا (صور)

الرعاية الصحية تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بمستشفيات عزل بورسعيد

الصحة: لم نرصد كورونا المتحور في مصر واللقاح آمن

بالتزامن مع وصول اللقاحات الصينية.. من هم الأشخاص الممنوعون من تلقي لقاح كورونا؟

تعرف على الأعراض الجانبية بعد التطعيم بلقاح كورونا .. (إنفوجراف)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:17 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

12:37 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا