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التحريات: ماس كهربائي وراء حريق محول كهرباء بمايو

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحريات مباحث القاهرة، أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران داخل غرفة الكهرباء بمدينة 15 مايو، وأكدت عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث حيث تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق في محول كهرباء بمدينة 15 مايو، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران وجار السيطرة عليها وإخمادها، وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.


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