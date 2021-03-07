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586 ألفا و837 طالبا بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني "الفيزياء" و"التاريخ" إلكترونيًا

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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حضر 586 ألفا و837 طالبا بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألفا و104 طالبات على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الفيزياء" و"التاريخ" للشعبتين العلمية والأدبية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين لامتحان اليوم 377 ألفا و581 طالبا، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 209 آلاف و256 طالبا على مستوى الجمهورية.

وتمكن 373 ألفا و984 طالبا من أداء امتحان الفيزياء بنسبة 99% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 207 آلاف و187 طالبا من أداء امتحان مادة التاريخ بنسبة 99%، من إجمالي الشعبة الأدبية.

كما أدى 27 ألفا و16 طالبا بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبطالبة بنسبة حضور 96.7%.

جدير بالذكر أن غدًا الاثنين الموافق 8 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتين.

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