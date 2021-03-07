هشام يكن: الزمالك غابت عنه الروح القتالية أمام الترجي

أعرب هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، عن حزنه لخسارة الأبيض أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت.





وقال يكن في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حزين بسبب الحالة المعنوية التي رأيتها علي لاعبي الزمالك أمام الترجي والتي أدت لغياب الروح القتالية".





وتابع، "الهدفان الأول والثالث للترجي تم لعبهما بنفس الطريقة والأسلوب، ويسأل عنهما خط الدفاع بالكامل، وباتشيكو فاقد السيطرة على الفريق، ولا يوجد من يوجه لاعبي الزمالك للقتال خلال المباريات".





واستكمل، "جيلنا لم يمتنع عن التدريب تحت أي سبب، يجب على اللاعب أن يقاتل من أجل الجمهور مهما كانت الظروف الخارجية، أنت لا تلعب فقط من أجل نفسك، قاتل على الانتصارات حتى يكون لك الحق في المطالبة بحقوقك".



