ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم الأحد

فاز يوفنتوس على ضيفه لاتسيو بثلاثية مقابل هدف، في قمة مواجهات الجولة 26 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت بملعب أليانز ستاديوم.





سجل ثلاثية يوفنتوس، ألفارو موراتا (هدفين) وأدريان رابيو، بينما سجل خواكين كوريا هدف لاتسيو.





وفي لقاءات أخرى، تغلب أودينيزي على ضيفه ساسولو بهدفين نظيفين، بينما تعادل سبيزيا مع بينيفينتو 1-1.





وتقام اليوم الأحد، العديد من المباريات، أبرزها لقاء روما وضيفه جنوى، وهيلاس فيرونا أمام ميلان، ونابولي وبولونيا.





وتختتم المباريات مساء الأثنين بلقاء يجمع إنتر ميلان بضيفه أتالانتا.





وأصبح ترتيب الدوري الإيطالي قبل لقاءات الأحد على النحو التالي.

1- إنتر ميلان 59 نقطة.

2- ميلان 53 نقطة.

3- يوفنتوس 52 نقطة.

4- أتالانتا 49 نقطة.

5- روما 47 نقطة.

6- نابولي 44 نقطة.

7- لاتسيو 43 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 38 نقطة.

9- ساسولو 36 نقطة.

10- أودينيزي 32 نقطة.

11- سامبدوريا 31 نقطة.

12- بولونيا 28 نقطة.

13- جنوى 27 نقطة.

14- سبيزيا 26 نقطة.

15- بينيفينتو 26 نقطة.

16- فيورنتينا 25 نقطة.

17- كالياري 21 نقطة.

18- تورينو 20 نقطة.

19- بارما 15 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.



