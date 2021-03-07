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البابا تواضروس: نصلي لأجل الرئيس السيسي لكي يُنجِح الله طريقه

الأحد 07/مارس/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عيد الميلاد بيوم، وافتتحها مع افتتاح مسجد الفتاح العليم.
جاء ذلك في بداية عظته في قداس أحد الرفاع الذي بدأت صلواته، بالكاتدرائية ذاتها صباح اليوم، والذي شهد سيامة سبعة أساقفة جدد.

وأضاف قداسة البابا خلال كلمته بقداس رسامة الأساقفة الجدد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد: إن حرص الرئيس على أن يبدأ العمل في العاصمة الإدارية الجديدة ببناء المؤسسات الروحية له مدلول هام وإيجابي، ونحن نصلي لأجل الرئيس لكي ما ينجح الله طريقه.

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