تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر سيتي نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو.

خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، فريد.

خط الهجوم: كافاني، مارسيال، راشفورد.



