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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر سيتي نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: دي خيا.
خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو.
خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، فريد.
خط الهجوم: كافاني، مارسيال، راشفورد.

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