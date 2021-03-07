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محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر الشهداء (صور)
الأحد 07/مارس/2021 - 01:11 م
إسماعيل منطاوي
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وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب خالد شوقى قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.
وأكد محافظ القاهرة، على دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.
وتحتفل القوات المسلحة المصرية في التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد" إحياءً لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنوده واعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.
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