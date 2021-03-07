"لو هتأخد لقاح كورونا في رمضان".. هنا رسائل تهمك

مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ البعض يفكر في إمكانية حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا خلال الشهر الكريم من عدمه لذا خرجت فتاوى ونصائح بشأن هذا الأمر.





ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.





يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.





اللقاح لا يفسد الصيام

وفي هذا الشأن، أفتى الأزهر الشريف بأن إن لقاح كورونا لا يفطر الصائم في نهار شهر رمضان، وأن لقاحات وتطعيمات التي تحقن في جسم الإنسان لمواجهة أي عدوى ليست أكلًا ولا شربًا ولا وتعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ لا يفطر الصائم بها؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا.





ومن جانبه، قال معاذ عبدالرحمن، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن تطعيم كورونا لا يفطر، لأنه ليس طعامًا أو شرابًا، إذ يكون من خلال حقن ذراع الإنسان بالمادة الدوائية، وأنه يشترط في الشيء المفسد للصوم أن يدخل الجسم من منفذ معتاد كالأنف والفم، وأن يستقر في الجوف.





وفي تصريحات تليفزيونية، أكد عضو مركز الأزهر للفتوى أن المسائل في هذا الشأن محل خلاف بين الفقهاء، مضيفًا أن مركز الفتوى يؤكد في شهر رمضان من كل عام أن الحقن الدوائية لا تفطر، بينما الراجح في حقن التغذية أنها مفطرة إذا قُصد منها التغذية لذاتها، وأن حقن الأنسولين لا تفطر، ناصحًا مرضى السكر بتناول الجرعة بشكل عادي.





مأكولات قبل تناول اللقاح