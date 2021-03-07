"جونز هوبكنز": 116.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 116.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيماوصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى نحو 300 مليون، وفقًا لبيانات "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى أن عدد المتعافين تجاوز 65.5 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و588 ألف حالة.

وقد أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 300 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

ومن حيث أعداد الوفيات تصدرت الولايات المتحدة دول العالم، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.