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إخطار من النيابة العامة عن المتهمين الهاربين بـ"خلية هشام عشماوي"

الأحد 07/مارس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قدمت النيابة العامة الي الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طرة خلال أولى جلسات محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" ما يفيد إخطار مدير الإدارة العامة لمباحث مديرية أمن الجيزة بضبط واحضار المتهمين الهاربين 

كما قدمت كتاب قطاع مصلحة الأحوال المدنية ـ إدارة البحث الجنائي والذي يتضمن بيانات المتهمين ومحل اقامتهم وتواريخ ميلادهم وأسماء والدتهم بشهادات الميلاد الخاصة بهم ومؤهلم ووظيفتهم وأرقام بطاقاتهم الرقم القومي.

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