رسمياً .. طارق الصاوي مديرا فنيا للحمام بالقسم الثاني

أعلن مجلس إدارة نادي الحمام التعاقد مع طارق الصاوي المدير الفني السابق للزرقا ليتولي المسئولية الفنية للفريق المطروحي بالقسم الثاني خلفا لأيمن الجمل الذي رحل مؤخراً عن تدريب الحمام .

وعقد الصاوي منذ قليل جلسة مع الجهاز المعاون ولاعبو الحمام قبل قيادة أول مران استعدادا لمباراة الجزيرة في الجولة السادسة عشر الخميس القادم.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين، والتعادل في 8 مباريات، والخسارة في 5 مباريات.





ويعد الصاوي ثالث مدير فني يقود الحمام بالموسم الحالي عقب رحيل كلاً من سمير سعد وأيمن الجمل.