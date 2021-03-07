تعرف علي تطورات الحالة الصحية لغادة عادل بعد إصابتها بفيروس كورونا



علم الفجر الفني أن الفنانة غادة عادل، تتلقي حاليا بروتوكول وزارة الصحة لفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي.







يذكر أن غادة عادل انتهت من تصوير فيلم "قمر ١٤"، ويجمع الفيلم عدد كبير من النجوم أبرزهم خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.





الفيلم يتضمن 5 حكايات منفصلة متداخلة بهدف واحد لاول مرة في السينما المصرية، ولكل منها أبطاله، وتجمع بينهم الشخصية التي يقدمها الفنان خالد النبوي.