الصيادون الناجون من الغرق: نشكر محافظ البحر الأحمر لحرصه على الاطمئنان علينا بنفسه

وجه الصيادون الناجون من الغرق الشكر إلى محافظ البحر الأحمر، لسرعة استجابته لاستغاثتهم، وحرصه على التواصل معهم بنفسه هاتفيًا نهارًا وليلًا على مدار الساعة إلى أن وصلوا إلى البر سالمين، كما وجهوا الشكر إلى رجال الأسطول الجنوبي للقوات البحرية والقاعدة البحرية لتعاونها الكبير والمساعدة في إنقاذهم.





بدوره أوضح رئيس المركب، أحمد بقشيش (أحد الناجين)، أنهم عاشوا ليلة كاملة في رعب، ولم يصدق أنه عاد بصحبة كل طاقم المركب إلى بيوتهم سالمين، قائلًا " الحمد لله، ربنا كتب لنا عمر جديد، وإللي طمنا ليلة الحادثة، المحافظ اللواء عمرو حنفي ، محافظ البحر الأحمر ، كان بيكلمني بنفسه كل شوية طول الليل يطمن علينا، ويطمنا إنه بلغ القوات البحرية وإنها في طريقها لينا، وإنه هيفضل متواصل معانا لحد ما يتم إنقاذنا، وفضل على اتصال بينا لحد ما وصلنا بيوتنا ".





يذكر أن محافظ البحر الأحمر، أعلن صباح أول أمس الجمعة، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 فرد على متن مركب صيد اسمها "نعمت الله" ورقمها 44497، وذلك بعد تلقي استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت بجزيرة الجيسوم شرق الجونة بحوالي 3 ميل بحري، لافتًا إلى أن المركب قادمة من السويس.



