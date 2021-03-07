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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بفض اعتصام النهضة لـ5 أبريل المقبل

الأحد 07/مارس/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لجلسة 5 ابريل المقبل لاستكمال المرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وكانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

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