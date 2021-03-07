تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بفض اعتصام النهضة لـ5 أبريل المقبل

قررت اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة» لجلسة 5 ابريل المقبل لاستكمال المرافعة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.



