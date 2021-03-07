منها 97% مغشوشة.. أول تحرك برلماني رادع ضد الأدوية مجهولة المصدر على الإنترنت



تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود رقابة فعاله على الأدوية مجهولة المصدر التي يتم بيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التليفزيونية الغير مصرح لها.



وقالت "رشاد" خلال طلب الإحاطة الخاص بها: إن تداول أدوية مجهولة المصدر ليست وليدة اللحظة ولكنها تتفاقم وتهدد صحة وسلامة المواطنين أبناء الشعب المصري يوما تلو الاخر؛ نظرا لغياب الرقابة الحقيقية عليها.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إنتشار هذه الظاهرة يعود في المقام الأول إلى عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة الصحة على عمليات تداول وبيع تلك المنتجات ومن ثم جشع بعض التجار الذي لا نهاية له، حتى وإن كان الامر يحتم التلاعب بصحة وحياة المواطنين.



وأضافت النائبة، أنه حسب الدراسات والإحصائيات الاخيرة فإن ما يقرب من 97% من المنتجات العلاجية والدوائية المباعة على الإنترنت تباع من شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وحسب تقرير هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أن هناك نموًا في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت.



وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر الجهود بين البرلمان والسلطة التنفيذية إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بالتلاعب بصحة المواطنين من خلال الترويج لتلك المنتجات التي تتعلق وتتصل بشكل مباشر بصحة وسلامة المصريين الذي يعتبر من أهم بنود الامن القومي المصري.

