Advertisements

منها 97% مغشوشة.. أول تحرك برلماني رادع ضد الأدوية مجهولة المصدر على الإنترنت

الأحد 07/مارس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود رقابة فعاله على الأدوية مجهولة المصدر التي يتم بيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التليفزيونية الغير مصرح لها.

وقالت "رشاد" خلال طلب الإحاطة الخاص بها: إن تداول أدوية مجهولة المصدر ليست وليدة اللحظة ولكنها تتفاقم وتهدد صحة وسلامة المواطنين أبناء الشعب المصري يوما تلو الاخر؛ نظرا لغياب الرقابة الحقيقية عليها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إنتشار هذه الظاهرة يعود في المقام الأول إلى عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة الصحة على عمليات تداول وبيع تلك المنتجات ومن ثم جشع بعض التجار الذي لا نهاية له، حتى وإن كان الامر يحتم التلاعب بصحة وحياة المواطنين.

وأضافت النائبة، أنه حسب الدراسات والإحصائيات الاخيرة فإن ما يقرب من 97% من المنتجات العلاجية والدوائية المباعة على الإنترنت تباع من شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وحسب تقرير هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة أن هناك نموًا في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر الجهود بين البرلمان والسلطة التنفيذية إيجاد عقوبة رادعة لمن يقوم بالتلاعب بصحة المواطنين من خلال الترويج لتلك المنتجات التي تتعلق وتتصل بشكل مباشر بصحة وسلامة المصريين الذي يعتبر من أهم بنود الامن القومي المصري.

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

النيابة تتسلم تحليل المخدرات الخاص بنجل شقيق رجل أعمال شهير

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعتين و 17 دقيقة

البدري يستقر على استبعاد ثنائي المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف عن أزمة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:17 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

12:37 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا