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هل يعود للأهلي؟.. عمرو جمال يكشف عن رسالة موسيماني السرية
الأحد 07/مارس/2021 - 01:28 م
أحمد عصام
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أكد عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، لا نرضى عن التعادل مع إنبي نواجه سوء توفيق.
وقال جمال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش:"لا نرضى عن التعادل مع إنبي، نواجه سوء توفيق، وأرى أننا قدمنا مجهودا كبيرا".
وأكمل: "سنواجه الأهلي في السوبر المحلي ولا نستحق أن يكون هذا مردودنا ونتائجنا، نواجه سوء توفيق".
وعن مباراة الأهلي قال عمرو جمال: "موسيماني تحدث معي بعد المباراة وقال لي أنه يتابعني ويتمنى إستمرارى على هذا الأداء الجيد لكي أعود مرة أخرى إلى الأهلي وانا أركز حاليا على ذلك".
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