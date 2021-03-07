هل يعود للأهلي؟.. عمرو جمال يكشف عن رسالة موسيماني السرية

أكد عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، لا نرضى عن التعادل مع إنبي نواجه سوء توفيق.





وقال جمال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش:"لا نرضى عن التعادل مع إنبي، نواجه سوء توفيق، وأرى أننا قدمنا مجهودا كبيرا".





وأكمل: "سنواجه الأهلي في السوبر المحلي ولا نستحق أن يكون هذا مردودنا ونتائجنا، نواجه سوء توفيق".





وعن مباراة الأهلي قال عمرو جمال: "موسيماني تحدث معي بعد المباراة وقال لي أنه يتابعني ويتمنى إستمرارى على هذا الأداء الجيد لكي أعود مرة أخرى إلى الأهلي وانا أركز حاليا على ذلك".



