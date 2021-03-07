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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021 مقابل الجنيه

الأحد 07/مارس/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
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واصل سعر الريال السعودى استقراره خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى  في البنوك المصرية على النحو التالى:

أسعار الريال السعودى اليوم 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.09  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.09  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.06  جنيه للشراء.
4.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.09  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.08  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.
 

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