أحمد الروسي يتعاون مع مدحت العدل في " قلبك بارد"





يستعد المطرب احمد الروسي لطرح أغنية جديده بعنوان " قلبك بارد " من كلمات دكتور مدحت العدل و من الحان عمرو مصطفي وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمر إسماعيل , توزيع ديجيتال Tag Media

كما قام الروسي بتصوير الأغنيه علي طريقة الفيديو كليب مدير تصوير كريم كاريوكي من إخراج جون مراد.



ومن المقرر طرح الأغنيه خلال أيام علي جميع المنصات الرقمية وعرضه علي جميع القنوات الغنائية.







يذكر ان الروسي قام منذ فترة بطرح ألبوم بعنوان " كتير عليا " وتعاون من خلاله من عدد كبير من المؤلفين منهم " احمد شتا - عمرو اسماعيل - جمال الخولي - احمد عبد المنعم - محمد حامد " وملحنين " محمد يحيي - نادر نور - محمد رحيم - شريف تاج - تامر علي ".