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البابا تواضروس: اليوم يوم فرح

الأحد 07/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هذا اليوم هو يوم فرح في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فهذا اليوم هو رفاع الصوم الكبير ونبدأ هذه الأيام الروحية من الغد. كل سنة وحضرتكم طيبين وفرحتنا أيضًا برسامة الآباء الأساقفة السابعة الجدد بعد تجليس الآباء الأحباء بالأمس، والسبع آباء الأساقفة من يخدم في دير ومن يخدم في إيبارشية ومن يخدم في القاهرة أو في أفريقيا أوآسيا يمثلوا عمل وخدمة الكنيسة القبطية في مجالتها الكثيرة.

جاء ذلك في بداية عظة قداسته في قداس أحد الرفاع الذي بدأت صلواته صباح اليوم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي شهدت سيامة سبعة أساقفة جدد.

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