الجيش السوداني يعلن إحباط تهريب أسلحة إلى إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، ضبط بنادق آلية وقنابل يدوية وذخائر مهربة كانت في طريقها إلى المليشيات الإثيوبية عبر حدود ولاية القضارف مع إثيوبيا.

وقد وضعت الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة بالقضارف، يدها على الأسلحة والمتفجرات إثر معلومات ومتابعة لحركة الميليشيات الإثيوبية المسلحة وعصابات الشفتة التي نشطت في الآونة الأخيرة في قطع الطريق أمام الرعاة والمزارعين، بحسب مصادر سودانية.

وذكر موقع "سودان تربيون"، أن الأسلحة والذخائر والمتفجرات تستخدمها الميليشيات والعصابات الإثيوبية في عمليات النهب وقطع الطرق بالمحليات الحدودية.

ويسود التوتر بين الحدود السودانية الإثيوبية بعد استرداد الجيش السوداني لأراضي الفشقة الزراعية من مزارعين ومليشيات إثيوبية كانت تستغلها طوال الـ26 سنة الماضية.