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سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 7-3-2021

الأحد 07/مارس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
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واصل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 7-3-2021، استقراره أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع،وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى
 
4.20 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة
 
4.23 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء .
4.28 جنيه للبيع .


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