استجابة لـ"الفجر".. صحة البحر الأحمر: إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعم أسامة استعدادا للعملية غدا

استجابت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لمناشدة العم أسامة الذي يعاني من بعض المشاكل الصحية بسبب إصابة بمرض السكري الذي أجبره على بتر ساقه.





وسريعا تواصل الدكتور شادي باسم، مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مع محرر الفجر لتوصيله بالحالة ورقم الهاتف، والذي على الفور قام بالتواصل مع الحالة، وبدء التنسيق له بمستشفى الغردقة العام، لفحص الحالة وإجراء ما يلزم للحالة.





وأكد الدكتور شادي باسم، مدير إدارة الرعاية الحرجة والطوارئ، أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جارى التنسيق للحالة لعرضها على أخصائيين من الأوعية الدموية، موضحًا أنه سيتم إجراء له العمليات المطلوبة على حسب فحص الحالة.





ومن جانبه، تقدم العم أسامة، بالشكر لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعى، والدكتور شادي باسم، على سرعة الاستجابة والتواصل معه، مؤكدًا أنه تم إبلاغه بالتوجه صباح باكر إلى مستشفى الغردقة العام، للعرض على أخصائيين أوعية دموية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.





ويواجه أسامة عبد المعطي في العقد السادس من العمر من على كرسي متحرك ظروف الحياة الصعبة حيث تم بتر قدمه للحفاظ على حياته ولا يجد مورد رزق لأولاده الستة ويناشد المسؤولين لتوفير مورد رزق يعينه على أعباء الحياة.





يقول أسامة عبد المعطي الرجل الستيني أن ظروف الحياة الصعبة لم ترحمه حين وجد نفسه بدون عمل يصرف به على زوجته وأولاده الستة حتى أصيب بمرض السكر وتغلغل اليأس إليه حتى تورمت قدمه، وعندما تقدم للكشف عليها كان فات الأوان فاخبره الأطباء انه غرغرينة ألمت به انهو لابد من بتر ساقه ولم يجد حل الأطباء للحفاظ على حياته سوى بتر قدمه.





ويستطرد أسامة انه اضطر لبترها لتغلغل المرض بداخله ويؤثر على ساقه.





رحلة علاج قطعها أسامة مرة أخرى حتى أخبره الأطباء ببتر ساقه لكي يعيش يشتكي أسامة ان ليس لديه قدرة مادية على إجراء العملية حيث انه يتقاضى معاش ضمان اجتماعي أربعمائة جنيه لا تكفي قوت أولاده الستة.



