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ميسي أول الحاضرين.. انطلاق التصويت في انتخابات برشلونة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
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انطلقت منذ ساعات انتخابات نادي برشلونة الإسباني على مقعد الرئاسة بعد رحيل الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: توني فريشا، فيكتور فونت، وخوان لابورتاو من المتوقع أن يُعرف اسم المرشح الفائزة في آخر اليوم.





ودعي إلى هذه الانتخابات 110 آلاف و290 عضواً، صوت منهم بالفعل عبر البريد 20 ألفاً و663، وهو أمر يُفعل لأول مرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت عملية التصويت حضور العديد من لاعبي برشلونة أبرزهم الاسطورة والقائد ليونيل ميسي وريكي بويج وبوسكيتس وسيرجي روبيرتو بجانب أعضاء النادي والرئيس الحالي المؤقت توكسيس والرئيس السابق ساندرو روسيل.

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