ميسي أول الحاضرين.. انطلاق التصويت في انتخابات برشلونة

انطلقت منذ ساعات انتخابات نادي برشلونة الإسباني على مقعد الرئاسة بعد رحيل الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.





ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين هم: توني فريشا، فيكتور فونت، وخوان لابورتاو من المتوقع أن يُعرف اسم المرشح الفائزة في آخر اليوم.













ودعي إلى هذه الانتخابات 110 آلاف و290 عضواً، صوت منهم بالفعل عبر البريد 20 ألفاً و663، وهو أمر يُفعل لأول مرة، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.



