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محافظ القاهرة: الطلاب راضون عن الامتحانات وملتزمون بالكمامات (فيديو)

الأحد 07/مارس/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن طلاب المرحلة الإعدادية يؤدون اليوم الامتحان بالنظام الجديد وهو الامتحان المجمع، ويبلغ عدد الطلاب 176 ألف طالب على مستوى المحافظة.

وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الطلاب ملتزمين بشكل كامل بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، فضلا عن توفر المطهرات داخل اللجان، ويتم قياس درجة الحرارة للطلاب أثناء دخولهم للمدرسة.

وأوضح محافظ القاهرة، أن هناك ارتياح تام من الطلاب للامتحان، حيث أعرب عدد كبير من الطلاب عن رضاهم عن الامتحان، ولم نرصد أي مشكلات.

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