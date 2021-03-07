Advertisements

ضبط المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 10،382،811 جنيه من أموال الدعم، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 10،382،811 جنيه من أموال الدعم، من خلال التلاعب، واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا، دون انتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.

كما جرى ضبط ثلاجه لحفظ اللحوم والمواد الغذائية بها لحوم ومقطعات دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش حيث تم ضبط نحو 6.17 طن مقطعات لحوم ودواجن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر اموال الدعم الفجر

أخبار تهمك

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعتين و 55 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

هل يعود للأهلي؟.. عمرو جمال يكشف عن رسالة موسيماني السرية

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي أول الحاضرين.. انطلاق التصويت في انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:17 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا