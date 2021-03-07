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ضبط المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية
الأحد 07/مارس/2021 - 01:45 م
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 10،382،811 جنيه من أموال الدعم، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.
وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 10،382،811 جنيه من أموال الدعم، من خلال التلاعب، واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا، دون انتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.
كما جرى ضبط ثلاجه لحفظ اللحوم والمواد الغذائية بها لحوم ومقطعات دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، لطرحها للبيع بالأسواق بقصد الغش حيث تم ضبط نحو 6.17 طن مقطعات لحوم ودواجن.
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