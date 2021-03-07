مقتل شخص إثر إطلاق نار في مكان مقتل جورج فلويد بأمريكا

قتل شخص في إطلاق نار عند تقاطع طرق في مينيابوليس، في المكان الذي قتل فيه الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، على أيدي الشرطة في مايو العام الماضي، وفقًا لشبكة "CNN.

قد أفاد المتحدث باسم الشرطة، جون إلدر، بأن "الضحية والمشتبه بقتله دخلوا في مناوشة كلامية وأطلق المشتبه فيه النار على الضحية".

وتم نقل الضحية إلى مستشفى محلي، حيث توفي لاحقا، وأشار إلدر إلى أن مطلق النار لم يتم اعتقاله بعد، ولم يتم التأكد من هويته.

واجتاحت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، نهاية مايو 2020، ضد عنف الشرطة والعنصرية في العديد من المدن الكبرى في الولايات المتحدة، ثم في العديد من دول العالم، بعد وفاة الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد في مينيابوليس، على أيدي الشرطة.