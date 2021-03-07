رئيس "الرقابة الصحية" يكشف لـ"الفجر" السبب وراء خضوع الهيئة للإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية

كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، السبب وراء خضوع الهيئة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، قائلا: إن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي احدى الهيئات الثلاث المكلفة بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.





وأضاف "إسماعيل" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الهيئة تخضع للإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية حتى تتمتع بالاستقلالية والحيادية في قراراتها في العمل من خلال التنسيق التام مع مختلف أطراف النظام الصحي الذين يبذلون جهدا كبيرا لتطبيق المنظومة الجديدة وعلى رأسهم وزارة الصحة.



