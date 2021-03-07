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عمي اللي خطط.. اعترافات مثيرة لسيدة قتلت نجلتها وألقتها بترعة المريوطية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة اتهام زوجة بالاشتراك مع شقيقها وعمها بقتل طفلتها وإلقائها بترعة المريوطية بالهرم، واعترفت المتهمة وتدعى "عديلة" أن عمها ويدعى " عبد المنجي" هو الذي خطط للواقعة.

وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، أن زوجها ويدعى " أحمد.ع" حرر لها محضرًا قبل أسبوع من الواقعة، يتهمها بالزنا وأن الطفلة "مودة" التي تبلغ من العمر سنة ونصف لم تكن نجلته، بعد عمل التحاليل اللازمة. 

وأنكرت المتهمة أمام التحقيقات، بأنها قتلت الطفلة، مشيرة أن وقت ارتكاب الواقعة كانت في الشهر العقاري.

وتعود البداية بتلقي الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من النيابة العامة مفادها قيام أحد الأشخاص "عامل" بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا وأنه قام بعمل تحاليل أثبتت بأن الطفلة ليست ابنته وبمواجهته لزوجته أقرت بوجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص نتج عنها الطفلة؛ وتهديد المتهمة له بقتل الطفلة وإلصاق الجريمة به؛ وعند محاولة الزوجة تحرير محضر ضد زوجها تتهمه فيها بقتل الطفلة تحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمة. 

وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتخلص من الطفلة والقاءها في ترعة المريوطية بدائرة قسم شرطة الهرم بمساعدة شقيقها وعمها؛ وتم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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