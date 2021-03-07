جامعه بنها ضمن فريق التحكيم النهائي بمهرجان إبداع

أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها عن انضمام الجامعه ضمن المصعدين للتحكيم النهائي بمهرجان إبداع الموسم التاسع ٢٠٢١ فى الموسيقى والكورال والفنون الشعبية والعروض المسرحية.



يأتي ذلك في إطار مشاركه جامعة بنها في مهرجان ابداع الموسم التاسع في المجالات الادبية والعلمية والفنيه والتي تنظمه وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزاره التعليم العالي وبمشاركه طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة وتحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أن وزارة الشباب اعلنت المُصعدين للتحكيم النهائي في مجال العروض المسرحية "جائزة محمود ياسين " بمهرجان إبداع الموسم التاسع 2021 الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية خلال الفترة من 29 3 2021 حتى 5 4 2021 على مسرح وزارة الشباب والرياضة وتضم لجنة التحكيم كل من الفنانة سهير المرشدي والفنان سامح الصريطي والمخرج عصام السيد.