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تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بجولة للمرور على عدد من لجان امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية والتى تجرى اليوم بمدارس المحافظة.

رافق نائب المحافظ المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأوضح محافظ الدقهلية ان الهدف من جولة المرور هو الاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان وكذا التأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتنفيذ اجراءات التباعد حرصا على صحة وسلامة وحياة الجميع.

وفى ذات السياق، أوضح نائب محافظ الدقهلية انه تنفيذا لتكليفات المحافظ فقد تم المرور على لجان الامتحانات بمدارس السيدة عائشة الاعدادية للبنات، ومدرسة الفردوس الرسمية المتميزة للغات بمدينة المنصورة، حيث تفقد لجان الامتحانات بالمدرستين وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ الفصول الدراسية لرياض الاطفال وحجرات الانشطة والالعاب الترفيهية الخاصة برياض الاطفال بالمدارس المشار اليها.

وأشار نائب المحافظ الى ضرورة توفير أجواء الهدوء والمناخ الملائم لأبناءنا الطلاب لاداء الامتحانات على اكمل وجه..مشيرا انه سبق وان وجه المحافظ لاتخاذ كافة الاستعدادات الامنية والصحية وتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتاكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.

وتم التنسيق مع مديرية امن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

فيما أكد وكيل وزارة التربية التعليم بالدقهلية انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسئولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة، للتعامل الفورى مع اية احداث طارئة..

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ان تلك الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء بشأن انعقاد لجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب وتنفيذ حزمة الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن،


واشار ان عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية بمدارس محافظة الدقهلية اليوم عدد 105 ألف طالب وطالبة بمراكز ومدن وقري وعزب المحافظة.

ومما يذكر ان مدرسة السيدة عائشة تضم 19 لجنة امتحان بإجمالى 378 من الطلبة يؤدون الامتحانات، ومدرسة الفردوس تضم 11 لجنة امتحان باجمالى 110 طالب يؤدون الامتحانات.

حضر الزيارة محمد البسيونى رئيس حى شرق المنصورة ونواب رؤساء احياء غرب وشرق المنصورة..
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية
تفاصيل جولة نائب محافظ الدقهلية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

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