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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

الأحد 07/مارس/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية والإسبانية تحديدا يوم غدًا الأحد في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد لمتابعة ديربي مدريد المثير بين الروخيبلانكوس وريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما جاء ريال مدريد في المركز الثالث في جدول الليجا الإسبانية برصيد 53 نقطة.

تقابل الفريقان حتى الآن في 167 مباراة، فاز ريال مدريد في 89 مباراة وسجل خلالهم 292 هدفًا بينما فاز أتلتيكو مدريد في 39 مباراة سجل خلالهم 216 هدفًا بينما ساد التعادل بين الفريقين في 39 مباراة.

* من المتوقع أن يخوض الأرجنتيني دييجو سيميوني لأتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى : يان أوبلاك
خط الدفاع: سافيتش وفيليبي وهيرموسو
خط الوسط: كاراسكو وكوكي ويورينتي وساؤول وتريبيير
خط الهجوم: سواريز وكوريا

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