الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)

شهد قبل قليل، مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وقوع حادث مروع بين ٥ سيارات بالطريق الزراعي أمام بركة غطاس، وعلي الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المتوفين والمصابين، وسنوافيكم بباقي التفاصيل..



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث تصادم ٥ سيارات ما بين "ميكروباص، ملاكي، نقل" علي الطريق الزراعي أمام بركة غطاس، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات المركزية.



كان طريق الكريمات شهد حادثا مروعا قبل يومان، أسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 آخرين، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الاطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة "سائق – مقيم ببنى سويف" بالطريق، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن "وفاة 20 شخص وإصابة 3 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".