Advertisements

الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)

الأحد 07/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
شهد قبل قليل، مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وقوع حادث مروع بين ٥ سيارات بالطريق الزراعي أمام بركة غطاس، وعلي الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المتوفين والمصابين، وسنوافيكم بباقي التفاصيل..

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث تصادم ٥ سيارات ما بين "ميكروباص، ملاكي، نقل" علي الطريق الزراعي أمام بركة غطاس، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات المركزية.

كان طريق الكريمات شهد حادثا مروعا قبل يومان، أسفر عن مصرع 20 وإصابة 3 آخرين، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الاطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة "سائق – مقيم ببنى سويف" بالطريق، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن "وفاة 20 شخص وإصابة 3 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)
الصور الأولى لحادث أبوحمص المروع في البحيرة (صور)

أخبار تهمك

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هل يعود للأهلي؟.. عمرو جمال يكشف عن رسالة موسيماني السرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ ساعتين و 55 دقيقة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

ميسي أول الحاضرين.. انطلاق التصويت في انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:17 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا