Advertisements

2,8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في فبراير الماضي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و878 شهادة جمركية خلال شهر فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزه الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي بلغت ٨١٩ مليونًا و٩٥١ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و٧٦٧ مليونًا و٤٢٣ ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو ٢٣٦ مليونًا و١٥٥ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر فبراير بتصدير مشمول 3 آلاف و84 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٥ مليارات و٨٨٦ مليونًا و٩٩١ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها: الرمال الطبيعية، والسلع الغذائية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، والمنتجات الزراعية، وغيرها.

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في فبراير الماضي بنحو ٤ ملايين و٧٢٣ ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل عن شهر فبراير بلغت ١٩ مليونًا و913 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو ٨ ملايين و٢٥٧ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في فبراير الماضي بلغت ٢ مليار و٨٥٦ مليونًا و٤٤ ألف جنيه.


أخبار تهمك

ميسي أول الحاضرين.. انطلاق التصويت في انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل- ضربة موجعة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ماركا تكشف عن تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ميدو يكشف عن اللاعب الأفضل لقيادة هجوم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الانترنت الثابت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- حسام البدري يصدم كهربا ويرفض ضمه لمنتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

هل يعود للأهلي؟.. عمرو جمال يكشف عن رسالة موسيماني السرية

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة جديدة لمحمود كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:17 م

التوصل لاتفاق عادل قبل هذا الموعد.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - أول قرار من الزمالك ضد باتشيكو عقب الخسارة الفادحة ضد الترجي

08:01 م

ردة فعل قوية من موسيماني ضد ثنائي الأهلي بعد واقعة فيتا كلوب

11:00 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

12:00 م

تصريح قوي من كومان بعد فوز برشلونة على أوساسونا

12:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سؤال أمريكى عاجل: متى يدفن أردوغان؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا