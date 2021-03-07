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رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:58 م
مساعد الليثي
مساعد الليثي
ميسون أبو الحسن
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أعلن مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، عن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة رسميًا، والحصول على كافة الموافقات، تابعة لغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف، والتي كان قد بدأ إجراءاتها القانونية للتأسيس منذ عام 2019.

وقال "الليثي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تقدم اليوم، بطلب إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بصفته رئيسًا لغرفة القاهرة التجارية، للنظر في استعجال الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة النهائية على تأسيس شعبة الصحف الخاصة، والتي صدر قرار غرفة القاهرة التجارية رقم 162 لسنة 2019 بالموافقة على تأسيسها، بناءً على الطلب المُقدم منه وقتها، والذي يضم تقريبًا أوراق 20 شركة مساهمة وصحيفة مصرية.

وأضاف "الليثي" أن هذا الطلب تم تقديمه بعد انتهاء كافة الإجراءات التي عطلت القرار الوزاري الخاص بتأسيس شعبة الصحف الخاصة كل تلك الفترة، والتي كان من بينها تقرير ورأي المستشار القانوني للاتحاد، والذي انتهى منه منذ فترة، وأرسله للوزارة في انتظار صدور القرار الوزاري لتباشر الشعبة مهامها.

وأكد "الليثي" أن وجود كيان يمثل الصحف الخاصة، يُعد نقطة انطلاقة جديدة للقافلة الصحفية، يمكن من خلالها إعادة صياغة لكل آليات التعامل والحقوق والواجبات، خاصة مع الكيانات الاقتصادية والاستثمارية، التي من المؤكد أنها سترحب بتلك الآليات، طالما تحقق لها مصالحها دون زيادة الأعباء عليها.

وتابع: "قريبًا إن شاء الله نرى ثمار هذه التحركات والإجراءات على أرض الواقع، تاريخ موافقة مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية على تأسيس شعبة الصحف الخاصة في 2019، يؤكد أننا لم نكن نعمل من أطل انتخابات، ولكنه مشروع كبير هدفه الأول والأخير، الخروج من النفق المظلم، وعودة الروح لصاحبة الجلالة، وحل مشاكل المؤسسات الصحفية والصحفيين ماليًا وإداريًا وتنظيميًا".

ولفت إلى أنه عقد اجتماعًا وقت تأسيس الشُعبة، مع بعض ممثلي الصحف بالقاعة الرئيسية بنقابة الصحفيين في 2019، وكان الاجتماع لبحث سُبل السير في إجراءات تأسيسها.

وكان قد أعلن مساعد الليثي عن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة، تابعة لغرفة القاهرة التجارية، والتي انتهى من جميع إجراءات تأسيسها القانونية؛ وذلك بهدف تحسين وضع تلك المؤسسات، والبحث في أزماتها المالية، وزيادة الأجور.

وأضاف في تصريحات سابقة، أن وضع تلك المؤسسات أصبح في غاية الصعوبة، في ظل زيادة الأسعار، وانخفاض للتوزيع، والذي ترتب عليه انعدام الدخول، مما يدفعنا لإنشاء تكتل للصحف الخاصة، والذي سيعمل على الاتفاق مع الاتحادات والبنوك واتحاد الشركات، المقاولين والتشييد والعقارات، لإنعاش سوق الإعلانات في الصحف المصرية.

وكان قد تقدم مساعد الليثي بأوراق ترشحه، لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 19 مارس الجاري.
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة
رسميًا.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة: نقطة انطلاقة جديدة

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