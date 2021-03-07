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مخاطبًا رئيس الاتحاد.. "المحامين العرب": نتمسك بالدعوة المقدمة من نقابة مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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خاطب ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين، رجائي عطية نقيب محامي مصر، رئيس الاتحاد، بشأن الدعوي لانعقاد الدورة الأولى لعام 2021 للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب؛ وهي الدعوة المذيلة بتوقيع النقيب المكاوي بن عيسى الأمين العام المساعد الذي وصف نفسه ـ على غير الواقع والحقيقة ـ بالأمين العام للاتحاد.

وأشار إلي أن ذلك بناءً على إجتماع باطل تم عقده بتاريخ 15 نوفمبر 2020 في الأردن في غيبة من الأمانة العامة، وبغير علم أو رضا أو موافقة الأمين العام ورئيس الاتحاد والنقباء الأحرار.

وأكد على أنه لا صفة له ومن يتعمد شق الصف العربي في عقد المكتب الدائم، وأن ما هو مطروح على الجدول المزعوم هو مواصلة لمسلسل من المهاترات التي لا طائل ورائها، والتي لا تعدون أن تكون تكرارًا أجوف لقرارات زائفة، وعنتريات مصطنعة.

وتابع: ان الدعوة التي تقدمت بها نقابة محامي مصر ممثلة في النقيب رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس الاتحاد لا زالت قائمة، وأن أية إجراءات أو قرارات قد تتخذ أو قد تصدر عن أي اجتماع خلاف الاجتماع الرسمي باسم نقابة محامي مصر إنما هي والعدم سواء، ولن يعترف بها، وسيكون لنا موقفنا الحازم مع كل من ينتهك الحقوق والمواثيق والأنظمة الخاصة باتحاد المحامين العرب، كما نؤكد أن كل المحاولات اليائسة لتقسيم الاتحاد وحلحلة موقفه.
مخاطبًا رئيس الاتحاد.. "المحامين العرب": نتمسك بالدعوة المقدمة من نقابة مصر
مخاطبًا رئيس الاتحاد.. "المحامين العرب": نتمسك بالدعوة المقدمة من نقابة مصر
مخاطبًا رئيس الاتحاد.. "المحامين العرب": نتمسك بالدعوة المقدمة من نقابة مصر
مخاطبًا رئيس الاتحاد.. "المحامين العرب": نتمسك بالدعوة المقدمة من نقابة مصر

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