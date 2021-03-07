شراكات وكيانات لرصد التطرف.. طرق الغرب لمواجهة الإرهاب



عدة إجراءات اتبعتها الدول الغربية خلال السنوات الأخيرة من أجل مكافحة الإرهاب، وذلك بعد تعرض تلك الدول لعمليات إرهابية صادمة أودت بحياة الكثير من مواطنيها.

والإرهاب والاستخدام المنهجي للإرهاب، هو عبارة عن وسيلة من وسائل الإكراه في المجتمع الدولي، كما أنه لا يوجد لديه أهداف متفق عليها عالميًا ولا ملزمة قانونًا.



وتعريف القانون الجنائي له بالإضافة إلى تعريفات مشتركة للإرهاب تشير إلى تلك الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف، ويكون موجهًا ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، وفيه استهداف متعمد أو تجاهل سلامة المدنيين، وبعض التعاريف تشمل الآن أعمال العنف غير المشروعة والحرب، ويتم عادة استخدام تكتيكات مماثلة من قبل المنظمات الإجرامية لفرض قوانينها.





وفينا يلي يقدم "الفجر" أمثلة للإجراءات التي اتخذتها الدول من أجل مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الأخيرة:



- في 2010، بدأت فرنسا في التفكير بتطبيق فكرة سحب الجنسية من الإرهابيين لمكافحة التطرف، وفي 2016 أقر البرلمان الفرنسي خطة لمكافحة الإرهاب بعدما صوت بالموافقة على مادة تقضي بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مدانين بالإرهاب، وذلك في إطار إجراءات اُقترحت بعد اعتداءات باريس والتي أوقعت 130 قتيلا.



- في 2018، بدأت ألمانيا في مواجهة الإرهاب على طريقتها الخاصة حيث بإنشاء قسم خاص في برلين من أجل مكافحة أي إهاب من قبل إسلامويين متطرفين، ويشمل هذا القسم حوالي 900 موظف على المدى المتوسط بعد أن كان هناك 300 من الخبراء فقط يتولون داخل مؤسسة أمن الدولة ملفات الإرهاب الذي يمارسه متطرفون إسلامويون.





- وفي 2021 استعان الغرب بالعرب لمكافحة التطرف حيث أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، شراكة مع الاتحاد الأوروبي والسودان لمكافحة الإرهاب، وذلك لمساعدة الخرطوم في مواجهة الإرهاب وبالتالي الحد من انتشاره في بلادهم.



- هناك اتفاق موقع من قبل الإنتربول مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يركز على العمليات الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.





- في الأيام الأخيرة، كشف البيت الأبيض، ملامح استراتيجية الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمكافحة الإرهاب، وودعت الاستراتيجية الأمنية إلى حل النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط التي تهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكدت الالتزام بأمن إسرائيل وتشجيع السلام بينها وبين دول المنطقة.