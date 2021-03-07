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شوائب عالقة وأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأحد 07/مارس/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 8 مارس 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الإثنين:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارا من الثلاثاء المقبل 9 مارس 2021 إلى الاربعاء المقبل 10 مارس 2021 ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تترواح (6-8) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.

يوم الثلاثاء المقبل:

شوائب عالقة: علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.


اعتبارًا من يوم الخميس 11 مارس الي السبت 13 مارس أنخفاض في درجات الحرارة علي السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد بقيم تترواح من (6-8) درجة مئوية ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا

يوم الخميس المقبل:

نشاط الرياح علي مناطق من السواحل الشمالية

يوم الجمعة المقبل:

نشاط الرياح علي مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وشمال سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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