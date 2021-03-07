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مصطفى سيف العماري يرد على تصريحات وزير الرياضة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص مصطفى سيف العماري ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق التعليق على تصريحات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن دعم الزمالك بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه.

وقال "مصطفى العماري" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : استوقفني تصريح وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي بدعم الزمالك بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه من جهات مختلفة ولكنه يتبرأ الآن ويرفع يده من اي اخفاق يحدث للفريق وللنادي وكأنه أدى المطلوب منه رغم انه من اتى باللجنة الحالية التي لم نشعر منها اطلاقا بأي بوادر للنجاح واخفقت في ملفات كثيرة ولا تعرف كيف تدير فكيف اتلقى دعم بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه ولا اتخلص من أغلب ازماتي.


وأضاف :  فرغم خلافاتي الشديدة مع رئيس النادي السابق الا انه كان يعرف كيف تدار المؤسسات الكبرى والأندية الجماهيرية وهو ما نفتقده الآن وكما أكدت سابقا لا افكر مطلقا في خوض الانتخابات ورغم انني كان لدي الفرصة للترشح في الانتخابات السابقة رفضت الترشح لأن كل تفكيري يكون دائما لصالح نادي الزمالك سواء كنت في ادارة النادي او لا اتولى اي منصب بالنادي وهو ما فعلته وتقدمت بمقترحات كثيرة للجنة الحالية لتنفيذ مشروعات تدر دخل على النادي وتكون متنفسا لحل الازمة المالية الا ان اللجنة لم تخطو اي خطوات نحو التنفيذ بل يتباهى اعضائها بتلك المقترحات كأنهم أصحابها رغم ذلك دون تنفيذ


وواصل : السؤال الآن هل تعيين لجنة لادارة النادي كانت وفقا لقدرات وإمكانيات افراد باستطاعتهم ادارة نادي عريق واحد اكبر اندية افريقيا ام مجرد علاقات واشخاص محسوبين وتابعين والآن تتبرأ معالي الوزير من نتائج تعيين اللجنة التي اتيت بها انت!

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