مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرون إثر تصادم 4 سيارات في أبوحمص بالبحيرة

لقي قبل قليل، 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى" القاهرة- الإسكندرية" أمام قرية أنور المفتي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.



انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف وجارى نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى والجثث ابو حمص المركزى.



كان تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة أجرة ميكروباص وسيارة نقل، أمام قرية انور المفتى دائرة مركز ابو حمص بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية ووجود متوفيين ومصابين، وانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات المركزية.