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التحالف العربي: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية

الأحد 07/مارس/2021 - 02:10 م
التحالف العربي
التحالف العربي
وكالات
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أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت في وقت سابق،اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

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