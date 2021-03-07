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برلمانية: سياسة مصر الخارجية تسير بخطوات ثابتة وناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن السياسية الخارجية لمصر تسير بخطوات ثابتة وناجحة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى أحدث تغير قوى فى العلاقات الدبلوماسية وعودة مصر لريادتها فى المنطقة العربية.

وأوضت "درويش"، أن زيارة الرئيس السيسي أمس للسودان، ولقاءه مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخا لجهود مصر لدعم السودان خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، والتوصل إلى رؤى موحدة بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارة لها مدلولات كثير فهى تعتبر نقطة تطوير لتطبيق الأتفاقيات الكريمة سابقأ وتدعيم العلاقة الاستراتيجية بين الشقيقتان مستقبلا، وأهمها قضية "سد النهضة" والتأكيد على استئناف المفاوضات عبر المظلة الرباعية التي اقترحها السودان، لتضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب الإتحاد الإفريقي، مع الولايات المتحدة.

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