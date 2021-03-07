تدريبات الأهلي.. عودة أكرم توفيق وموسيماني يجتمع مع أجايي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق على ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وأغلق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت أمس، وبدأ الفريق اليوم استعداده لمواجهة الإسماعيلي.





وعقد المدير الفني جلسة مع جونيور أجايي لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم الأحد، حيث شهدت الجلسة تحفيز اللاعب والحديث عن بعض الأمور الفنية.





وشارك أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.





وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن أكرم توفيق تعافى من آلام أنكل القدم التي حرمته من المشاركة في مران الفريق الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي أمس ببطولة إفريقيا، حيث أكد أن اللاعب بات جاهزًا طبيًا.





يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الإسكندرية.



